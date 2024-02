Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Täter flüchten mit Diebesgut im Wert von circa 40.000 Euro - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am vergangenen Dienstag (20.02., zwischen 9:34 Uhr und 12:45 Uhr) haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in der Augustastraße verschafft und einen Tresor mit wertvollem Inhalt erbeutet.

Die Täter zerschlugen das Küchenfenster, um in die Erdgeschosswohnung einzudringen. Anschließend entwendeten sie Uhren und einen an der Wand befestigten Tresor. In diesem befanden sich ein Goldbarren, Bargeld sowie persönliche Dokumente. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen Wert von circa 40.000 Euro. Die Einbrecher flüchteten durch die Haustür in unbekannte Richtung.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Verfasserin: Lara Peters

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell