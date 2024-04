Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: Versuchter Straßenraub - Unbekannter attackierte 16-Jährigen mit Pfefferspray

Bonn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (04.04.2024) hat ein Unbekannter in der Bonner Weststadt versucht, einen 16-Jährigen auszurauben.

Zur Tatzeit gegen 01:50 Uhr war der Geschädigte zu Fuß auf der Baumschulallee in Richtung Beethovenplatz unterwegs, als er von einem Unbekannten angesprochen und unmittelbar mit Pfefferspray besprüht wurde. Der Angreifer forderte sodann die Herausgabe seiner Geldbörse und drohte den weiteren Einsatz des Sprays an, wenn der 16-Jährige seiner Forderung nicht nachkäme. Freunde des Geschädigten, die ein Stück hinter ihm gingen, eilten ihm daraufhin zur Hilfe. Der Unbekannte lief daraufhin in Richtung Endenicher Allee/Beethovenstraße davon. Er kann bislang als etwa 16-19 Jahre alt, ca. 1,75-1,80 m groß sowie mit dunklen, lockigen Haaren beschrieben werden und soll im Gesicht maskiert gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem der Tatverdächtige zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zu seiner Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

