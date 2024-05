PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ##Zeugenaufruf##Suchmaßnahme##Schlägerei##Widerstand gegen Polizeibeamte##Trunkenheitsfahrten mit und ohne Unfall##versuchter Wohnungseinbruch

Bad Schwalbach (ots)

Zeugenaufruf nach Vorfall in Eltville Martinsthal

65344 Eltville Martinsthal,

Mittwoch 22.05.2024, zw. 13.20 -13.30 Uhr

(Pi) Am Mittwoch, 22.05.24, kam es zwischen 13.20 und 13.30 Uhr im Kreisel "Große Hub" und im weiteren Verlauf der Hauptstraße in Martinsthal zu einer gefährlichen Körperverletzung und Nötigung im Straßenverkehr. Dabei waren der Fahrer eines roten Mustangs sowie ein weißer Lieferwagen beteiligt. Die Fahrerin eines blauen PKW mit "EMS-" Kennzeichen" soll Zeugin des Vorfalles gewesen sein. Diese Zeugin und ggf. weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Eltville (06123/90900) in Verbindung zu setzen.

Suchmaßnahmen nach SOS-Signal

65391 Lorch, Espenschied,

Samstag, 25.05.2024, 22:00 Uhr bis 01:40 Uhr

(Sw) Am späten Abend des gestrigen Samstags kam es zu einer größeren Suchaktion in einem Waldstück zwischen Espenschied und Geroldstein. Zuvor meldeten sich mehrere Bewohner aus Espenschied über den Notruf der Polizei und direkt bei der Polizeistation Rüdesheim, nachdem sie aus einem naheliegenden Waldstück über einen längeren Zeitraum Lichtsignale feststellten, die auf eine möglicherweise hilflose Lage hinwiesen. Zur Lokalisierung des SOS-Signalursprungs folgten großflächige Suchmaßnahmen, bei denen sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei unter Inanspruchnahme einer Drohne und eines Hubschraubers involviert waren. Trotz der intensiven Absuche konnte keine hilfsbedürftige Person oder gar der Ursprung des Signals festgestellt werden, sodass die Suchmaßnahmen gegen 01:40 Uhr eingestellt wurden.

Körperliche Auseinandersetzung an Weinstand

65375 Oestrich-Winkel, Mühlstraße,

Samstag, 25.05.2024, 20:10 Uhr

(Sw) Ein Mann und eine Frau gerieten am Samstagabend in Oestrich-Winkel in Streit und verletzten sich hierbei gegenseitig. Gegen 20:10 Uhr kam es aus bislang nicht geklärten Gründen zu der Auseinandersetzung zwischen dem 36-jährigen Idsteiner und einer 21-Jährigen aus Eltville, während man sich an einem Weinstand aufhielt. Im weiteren Verlauf des Streits soll der Idsteiner mit einer leeren Weinflasche zugeschlagen haben, weswegen die 21-Jährige in einem hinzugerufenen Rettungswagen behandelt werden musste. Auch der Idsteiner zog sich bei der vorangegangen Auseinandersetzung Verletzungen zu, musste jedoch nicht sofort medizinisch versorgt werden. Der genaue Ablauf sowie die Hintergründe des Sachverhaltes sind Bestandteil der Ermittlungen der Rüdesheimer Polizei, die entsprechende Strafverfahren einleitete. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722 9112 0 zu melden.

Widerstand gegen Polizeibeamte

65232 Taunusstein, Konrad-Adenauer-Straße

Samstag, 25.05.24, 01.00 Uhr

(La) Eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach sollte eine minderjährige Person aus einer Wohnung in Taunusstein abholen und der sorgeberechtigten Mutter zuführen. Der erheblich alkoholisierte 19-jährige Wohnungsberechtigte, bei dem sich die Minderjährige aufhielt, war mit der Maßnahme nicht einverstanden und störte in aggressiver Haltung die Maßnahme. Als der Beschuldigte mit einer erhobenen Bierflasche auf die eingesetzten Beamten zulief, sollte diese ihm weggenommen werden. Vorhergehende Aufforderungen zum Unterlassen ignorierte er. Bei dem Versuch, ihm die Flasche wegzunehmen und ihn vorübergehend bis zum Ende der Maßnahme zu fixieren, setzte sich der Beschuldigte erheblich zur Wehr. Er konnte zu Boden aber nicht vollständig unter Kontrolle gebracht werden. Durch den Einsatz eines "Tasers" konnten die Widerstandshandlungen unterbunden und der 19-jährige festgenommen werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-jährige wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Schlägerei auf der Straße

65527 Niedernhausen-Oberjosbach, Jahnstraße

Samstag, 25.05.24, 23.33 Uhr

(La) Der Polizei wurde am späten Samstagabend eine Schlägerei von mehreren Personen in der Jahnstraße in Oberjosbach gemeldet. Durch den Einsatz mehrerer Polizeistreifen konnten die Kontrahenten getrennt werden. Aus bisher unbekannten Gründen kamen vier Männer in Streit. Dieser eskalierte dahingehend, dass Tierabwehrspray und ein Messer eingesetzt wurden. Drei der Beteiligten wurden leicht verletzt und wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe der Polizeidirektion Rhein-Taunus nehmen die Ermittlungen auf. Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 06124-70780 zu melden.

Mehrere Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

65510 Idstein, B275/Rudolfstraße/Luxemburger Allee

Samstag, 25.05.2024, 21:15 Uhr

(Ra) Am Samstagabend kam es im Bereich Idstein zu mehreren Verkehrsunfällen, verursacht durch einen 24-jährigen polnischen Staatsbürger. Der junge Mann fuhr mit seinem grauen Mercedes mit polnischer Zulassung zunächst auf die B275 von der Wiesbadener Straße kommend in Richtung Rudolfstraße auf. Hierbei touchierte er den wartenden PKW einer 48-jährigen Niedernhäuserin. Der Mercedesfahrer setzte seine Fahrt jedoch unbeeindruckt fort. In Höhe des Kreisverkehres Rudolfstraße wurde dann durch ihn ein Verkehrsschild überfahren. Auch hier wurde die Fahrt durch den jungen Mann nicht beendet. Eine Streife der PSt. Idstein konnte das Fahrzeug letztendlich in der Luxemburger Allee einer Kontrolle unterziehen. Der junge Mann sicherte hier in der Kontrolle seinen Mercedes nicht gegen Wegrollen, sodass sein PKW mit dem Streifenwagen der aufnehmenden Beamten kollidierte. Auch hier entstand Sachschaden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann erheblich alkoholisiert war. Bei ihm wurde auf der Polizeistation Idstein eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 10.000EUR geschätzt.

Trunkenheitsfahrt

65344 Eltville-Martinsthal, Bundesstraße 42

Sonntag, 26.05.24, 02.45 Uhr

(Pi) Ein 44jähriger männlicher Fahrzeugführer befuhr die B42 in Schlangenlinien. Bei der anschließenden Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt, die Mitnahme zur Dienststelle erfolgte und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Versuchter Wohnungseinbruch

65527 Niedernhausen, Lenzhahner Weg 21a

Samstag, 16:15 Uhr

(Ra) Am Samstagnachmittag musste eine 33-jährige Niedernhausenerin feststellen, dass unbekannte Täter versucht haben in ihre Wohnung einzubrechen. Die junge Frau befand sich über einen längeren Zeitraum nicht in ihrer Wohnung. Als sie ihre Wohnung betreten wollte, konnte sie jedoch frische Beschädigungen an der Tür feststellen und einen Dietrich auffinden. Dieser Dietrich wurde durch die aufnehmenden Beamten sichergestellt. Darüber hinaus wurde der Tatort durch die Beamten aufgenommen und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Hinweise nehmen die Ermittler der PD-Rheingau-Taunus unter 06124-70780 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell