POL-HAM: Einbruch in Imbiss - Burger, Würstchen und Pommes gestohlen

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Am Freitag, 12. Januar, gegen 16.45 Uhr, setzten Unbekannte eine Mülltonne auf dem Höveler Friedhof am Hainbuchenweg in Brand. Bereits am Donnerstag, 11. Januar, gegen 19.15 Uhr, wurde am Zentralfriedhof an der Horster Straße ein 1100-Liter Müllcontainer in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den Brände. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise zu dem ...

mehr