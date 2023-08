Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub am Nordkopf - Täter flüchtig

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

16.08.2023, 01.50 Uhr

Ein Raubüberfall zum Nachteil eines 43 Jahre alten Opfers aus dem Landkreis Gifhorn ereignete sich am frühen Mittwochmorgen in der Porschestraße. Gegen 01.50 Uhr war das spätere männliche Opfer in Höhe eines Discounters am Nordkopf in Richtung Bahnhof unterwegs, als der 43-Jährige plötzlich und unerwartet von einer unbekannten Person angegriffen wurde. Der Unbekannte sprühte dem Opfer eine brennende Flüssigkeit ins Gesicht und raubte dem 43-Jährigen das Mobiltelefon und Bargeld.

Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Bahnhof. Der Täter war etwa 170 cm groß, schwarz gekleidet und hatte ein südländisches Aussehen.

Das Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt, ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen im Bereich des Bahnhofs die Szenerie beobachtet, oder den Täter auf der Flucht gesehen haben.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

