POL-WOB: Kellerbrand - Bewohner evakuiert

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Fallersleben, Westrampe 13.08.2023, 21.23 Uhr Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntagabend in der Straße Westrampe ein kombiniertes Lager- und Bürogebäude in Brand. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte gegen 21.20 Uhr Brandgeruch wahrgenommen, Feuer in dem Gebäude bemerkt und unverzüglich die Feuerwehr alarmiert. Als Polizei und Feuerwehr wenige Minuten später am Ort ...

mehr