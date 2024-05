PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermisstenmeldung

Bad Schwalbach (ots)

Seit Freitag, 24.05.2024, 20:45 Uhr, wird der Jahre alte Waldemar Retzlaf aus Hünstetten-Görsroth vermisst. Er hat sein zu Hause fußläufig verlassen.

Herr Retzlaf befindet sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand. Außerdem benötigt er aufgrund seines Gesundheitszustands medizinische Hilfe.

Herr Retzlaf ist etwa 170 cm groß, kräftige Gestalt, ist bekleidet mit blauer Jeans und grauem T-Shirt.

Intensive Suchmaßnahmen dauern zurzeit an. Ein Polizeihubschrauber ist bei der Suche beteiligt. Wir bitten um Verständnis für die dadurch entstehenden Belästigungen.

Hinweise zu der vermissten Person bitte an die Polizei in Idstein unter 06126-93940 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell