PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Schockanrufer lassen nicht locker +++ Weiterer Einbruch in Tiefgarage festgestellt +++ Drei Insassen bei Zusammenstoß verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Schockanrufer lassen nicht locker, Rheingau-Taunus-Kreis, Mittwoch, 22.05.2024

(fh)Am Mittwoch versuchten Betrüger auf unterschiedlichsten Wegen Bürgerinnen und Bürger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis um ihr Erspartes zu bringen, zum Glück ohne Erfolg. In einem Fall gaben sich die Täter einer Dame gegenüber am Hörer als ihre Tochter und Polizeibeamte aus. Mit ihrer professionellen sowie schauspielerisch geschulten Gesprächsführung versuchten sie die Angerufene zu überzeugen, dass die vermeintliche Tochter einen schweren Autounfall verursacht habe und nun festgenommen worden sei. Mit Hilfe einer Kaution in fünfstelliger Höhe könne die Haft abgewendet werden. Die Angerufene zeigte sich alles andere als geschockt, legte auf und informierten die Polizei.

Die Polizei appelliert erneut an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel verständigen Sie die Polizei. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei der Polizei, den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeistationen zu melden.

2. Weiterer Einbruch in Tiefgarage festgestellt, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Mittwoch, 15.05.2024, 08:00 Uhr bis Mittwoch, 22.05.2024, 19:50 Uhr

(fh)Wie bereits gestern von hiesiger Stelle veröffentlicht, kam es in den vergangenen Tagen in der Aarstraße in Taunusstein-Hahn zu einem Einbruch in eine Tiefgarage, bei dem die Täter ein Fahrrad entwendet hatten. Nun wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in der unmittelbaren Nachbarschaft bekannt. In der zurückliegenden Woche waren die Einbrecher über die Tiefgarage eines weiteren Mehrfamilienhauses eingestiegen und hatten im Kellertrakt ein Abteil aufgebrochen. Bei einem weiteren scheiterten sie. So unbemerkt wie sie in die Garage gelangt waren, hatten sie auch wieder die Flucht angetreten. Angaben zu einem möglichen Diebesgut können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Auch in diesem Fall nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Drei Insassen bei Zusammenstoß verletzt, Landesstraßen 3032/3274, Hohenstein, Mittwoch, 22.05.2024, 16:35 Uhr

(fh)Bei einem Vorfahrtsverstoß bei Hohenstein sind am Mittwochnachmittag drei Menschen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 39 Jahre alte Frau aus dem Rheingau-Taunus-Kreis mit ihrem VW Polo die Landesstraße 3032 aus Richtung eines dortigen Hofguts kommend entlang und beabsichtigte auf die Landesstraße 3274 nach Strinz-Margarethä abzubiegen. Auf dieser Straße war zeitgleich eine 22-Jährige in einem Renault in Richtung Niederlibbach unterwegs. Die 39-Jährige übersah beim Abbiegevorgang die von links kommende und vorfahrtsberechtigte Renault-Fahrerin und stieß mit ihrem Fahrzeug zusammen. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrzeugführerinnen sowie eine weitere Insassin verletzt. Alle drei kamen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro.

