PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrraddiebe unterwegs +++ E-Scooter aus Keller entwendet +++ Unfall mit verletzten Personen

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrraddiebe unterwegs,

Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Samstag, 18.05.2024, 18.00 Uhr bis Dienstag, 21.05.2024, 14.40 Uhr

(mb)In Taunusstein-Hahn waren zwischen Samstagabend und Dienstagmittag Fahrraddiebe zugange, die es auf hochwertige E-Bikes abgesehen hatten. Die Kriminellen gelangten auf unbekannte Art und Weise in die Tiefgarage eines Wohnkomplexes aus mehreren Häusern in der Aarstraße. Nachdem die Täter die massiven Kellertüren zweier Häuser aufgehebelt hatten, suchten sie gezielt zwei Kellerabteile auf, in welchen hochwertige Pedelecs aufbewahrt wurden. Mit den beiden E-Bikes im Wert von circa 6.000 Euro entkamen die Diebe unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Bei den beiden Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes der Marke "Cube" Modell "Acid Hybrid One 500" und ein schwarz-grünes der Marke "Levo" Modell "FSR 6 Fattie".

Hinweise zu der Tat werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

2. E-Scooter aus Keller entwendet,

Geisenheim, Winkeler Straße, Samstag, 18.05.2024, 19.00 Uhr bis Sonntag, 19.05.2024, 10.30 Uhr

(mb)Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde ein E-Scooter aus einem Keller in Geisenheim durch Unbekannte entwendet.

Die Diebe gelangten auf unbekannte Art und Weise in den Keller des Mehrfamilienhauses und konnten den Roller in einem mit Holzlatten eingefriedeten und Vorhängeschloss gesicherten Abteil erkennen. Wie die Täter in den Besitz des Zweirades kamen, bleibt ihr Geheimnis. Einen Sachschaden hinterließen sie nicht. Mit dem E-Scooter des Herstellers "Zamelux Green" im Wert von circa 400 Euro entkamen sie unerkannt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Versicherungskennzeichen ELI-881 auf dem Fahrzeug angebracht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Unfall mit verletzten Personen,

Niedernhausen, L 3026, Idsteiner Straße, Dienstag, 21.05.2024, 18.25 Uhr

(mb)Am Dienstagabend gegen 18.25 Uhr kam es auf der L 3026 in Höhe der Idsteiner Straße 55 zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Dabei fuhr ein grauer Mini Cooper, der auf der Landesstraße in Richtung Niedernhausen unterwegs war, aus bisher nicht abschließend geklärten Gründen nach links über eine Verkehrsinsel und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes ML zusammen. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein medizinischer Notfall Ursache für den Verkehrsunfall gewesen sein. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden an der Verkehrsinsel und den beiden Fahrzeugen wird auf circa 28.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher, ein Fahrzeuginsasse dessen sowie der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurden verletzt und in Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell