PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher steigen in zwei Tiefgaragen ein +++ Kraftstoffdiebe zugange

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher steigen in zwei Tiefgaragen ein, Taunusstein-Hahn, Grillparzerstraße, Sonntag, 19.05.2024, 21:00 Uhr bis Montag, 20.05.2024, 10:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag sind Einbrecher in zwei Tiefgaragen in Taunusstein-Hahn eingestiegen. Am Montagmorgen stellten Bewohner zweier Mehrfamilienhäuser in der Grillparzerstraße fest, dass jeweils in ihre Tiefgaragen eingebrochen worden war. In beiden Fällen hatten die Einbrecher zur Nachtzeit die Zugangstüren der Tiefgaragen aufgesucht, diese gewaltsam geöffnet und waren so eingestiegen. In einer der beiden Garagen machten sie sich an einem dort abgestellten Pedelec zu schaffen. Das Schloss des Fahrrads hielt jedoch stand, sodass die Täter lediglich ein Werkzeugteil an sich nahmen und damit das Weite suchten. Der verursachte Sachschaden dagegen geht in die Tausende.

Die Polizeistation Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Kraftstoffdiebe zugange,

Niedernhausen, Idsteiner Straße, Freitag, 17.05.2024, 20:30 Uhr bis Montag, 20.05.2024, 17:20 Uhr

(fh)Am verlängerten Wochenende hatten es Unbekannte in Niedernhausen auf den Kraftstoff eines geparkten Fahrzeugs abgesehen. Zwischen Freitag und Montag suchten die Täter den P+R Parkplatz in der Idsteiner Straße auf und hebelten den Tankdeckel eines verschlossenen Opel Corsa auf. Im Anschluss entwendeten sie aus dessen Benzintank mehrere Liter des Kraftstoffs und suchten anschließend mit ihrer flüssigen Beute das Weite.

Zeuginnen und Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

