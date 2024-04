Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Brand eines Reifencontainers

Ludwigsburg (ots)

Am späten Dienstagabend gegen 22:30 Uhr geriet in der Solitudeallee aus bislang unbekannter Ursache ein mit Altreifen beladener Container in Brand. Ein angrenzendes Firmengebäude sowie ein im Nahbereich geparkter Pkw wurden durch das Feuer leicht beschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht betitelt werden. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg (ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de / 07141-185353) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell