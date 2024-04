Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Einbruch in zwei Bäckereien

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstagmittag (30.03.2024) und Montagvormittag (01.04.2024) brachen noch unbekannte Täter in zwei Bäckerein in der Hauptstraße in Nufringen ein. Indem sie die Haupteingangstüren aufhebelten, verschafften sich die Täter Zugang zu den Räumlichkeiten. Im ersten Fall wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts entwendet. Im zweiten Geschäft öffneten die Einbrecher mehrere Wechselgeldkassen gewaltsam und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gärtringen unter Tel. 07034 2539-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell