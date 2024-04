Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (28.03.2024) 22.00 Uhr und Dienstag (02.04.2024) 01.20 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Steinenbronner Straße in Sindelfingen ein. Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die Unbekannten Zugang ins Innere des Hauses. In dem Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume im Keller und den Obergeschossen und stahlen Bargeld sowie Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 6970 oder per Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

