Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Angebliche Schlägerei am Bahnhof - Polizei sucht Zeugen und Beteiligte

Ludwigsburg (ots)

Am Ostermontag (01.04.2024) wurde die Polizei kurz vor 22:00 Uhr von einem unbekannten Anrufer über eine angebliche Schlägerei von etwa zehn Personen am Bahnhof in Böblingen informiert. Vor Ort konnte lediglich ein 26-Jähriger angetroffen werden, der laut Zeugenangaben in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein soll. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss und seine rote Jacke war beschädigt. Erkenntnisse über eine eventuelle Schlägerei oder weitere beteiligte Personen konnten vor Ort nicht erlangt werden. Beteiligte der Auseinandersetzung oder Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de gebeten.

