Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.04.2023.

Salzgitter (ots)

Polizeistation Watenstedt wird in den nächsten Monaten geschlossen.

Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel plant in den kommenden Monaten das Schließen der Polizeistation Watenstedt.

Hierzu äußert sich der Inspektionsleiter Volker Warnecke wie folgt: "Es wird im bisherigen Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Watenstedt keine Reduzierung der Polizeipräsenz geben, vielmehr erhoffen wir uns eine Verbesserung der Einsatzsituation."

Dem Polizeichef ist eine Botschaft ganz wichtig: Watenstedt wird auch weiterhin durch die Polizei rund um die Uhr betreut und bestreift, eine Reduzierung der Polizeistärke wird es nicht geben. Niemand muss sich hier um seine Sicherheit Sorgen machen. Die Gefahr eines interventions- oder präsenzfreien Raumes besteht nicht.

Das in die Jahre gekommene Gebäude entspricht nicht mehr den Anforderungen für eine professionelle Polizeiarbeit. Personen mit eingeschränkter Gehfähigkeit können die Diensträume nicht oder nur schwer erreichen. Zudem entspricht die Dienststelle nicht mehr den Sicherheitsstandards und wurde auch nur sehr selten von Bürgerinnen und Bürgern aufgesucht.

Bereits in der Vergangenheit übernahmen die polizeilichen Soforteinsätze ganz überwiegend die Beamtinnen und Beamten der Polizei Thiede bzw. Salzgitter-Lebenstedt. Dies wird auch so bleiben. Die Ermittlungsaufgaben werden zukünftig in vollem Umfang von Thiede aus übernommen werden.

Die Polizei in Thiede kann auch jetzt schon unter der Telefonnummer 05341 941730 kontaktiert werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell