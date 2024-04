Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Trunkenheitsfahrt endet in der Zeppelinstraße - Polizei sucht Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Atemalkoholkonzentration von knapp 1,4 Promille wurde eine 61-jährige Volvo-Fahrerin am Ostersonntag (31.03.2024) gegen 15:20 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen in einem Café in der Zeppelinstraße in Steinenbronn angetroffen. Zuvor war der Polizei von Zeugen mitgeteilt worden, dass die 61-Jährige mit ihrem Volvo in Schlangenlinien gefahren und dabei auch immer wieder in den Gegenverkehr gekommen sei. Außerdem habe sie mehrfach unvermittelt gebremst. Die 61-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht insbesondere Personen, die durch die Fahrweise der 61-Jährigen behindert oder gefährdet wurden. Die genaue Fahrtstrecke ist nicht bekannt, die Autofahrerin war aber zumindest zwischen 15:10 und 15:20 Uhr in Steinenbronn unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

