Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Düren (ots)

Am Samstag, 03.02.2024, gegen 10:20 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Kölner Landstraße / B 56N in Düren ein Verkehrsunfall mit drei PKW und insgesamt 5 verletzten Personen. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren weitere 4 Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und eine Notärztin am Einsatz beteiligt. Nach ersten Ermittlungen standen zur Unfallszeit zwei PKW hintereinander auf der Kölner Landstraße an einer für sie Rotlicht zeigenden Ampel. Offensichtlich übersah ein 64-jähriger Fahrzeugführer die wartenden PKW und fuhr auf den hinteren PKW auf, der wiederum durch die Wucht des Aufpralles auf den davor stehenden PKW geschoben wurde. Fahrer und auch Beifahrer der wartenden PKW wurden durch den Aufprall verletzt und nach Erstbehandlung vor Ort in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Unfallverursacher, der offensichtlich zu schnell fuhr und unter Alkoholeinfluss stand, wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 56N kurzzeitig gesperrt.

