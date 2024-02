Polizei Düren

POL-DN: Matratze angezündet

Jülich (ots)

Am Samstag, 03.02.2024, um 22.30 Uhr, kam es in Jülich auf der Stiftsherrenstraße zu einem Zimmerbrand. Der 22jährige Mitbewohner des dortigen Wohnheimes zündete eine Matratze an. Der Brand wurde sofort durch einen weiteren Mitbewohner entdeckt und durch die herbeigerufene Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden. Der 22jährige konnte im Nahbereich des Brandortes angetroffen werden und in die LVR Klinik verbracht werden Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

