POL-DN: Entwendeter Bagger aufgefunden

Nideggen (ots) - In der Nacht von Donnerstag (01.02.2024) auf Freitag (02.02.2024) brachen drei unbekannte Täter in einen Supermarkt in Nideggen ein. Ziel der Diebe war ein im Eingangsbereich befindliches Tabakwarengeschäft. Gegen 01:10 Uhr wurde die Polizei über die Alarmauslösung in dem Verbrauchermarkt, welcher an der Straße "Am Eisernen Kreuz" am Ortseingang von Nideggen liegt, informiert. Vor Ort konnten die ...

