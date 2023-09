Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ratzeburg (ots)

26. September 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 26.09.2023 - Geesthacht

Heute (26. September 2023) in den frühen Morgenstunden kam es in einem Telekommunikationsshop in der Bergedorfer Straße in Geesthacht zu einem Einbruch.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand öffneten unbekannte Täter gegen 04:15Uhr die Eingangstür eines Geschäfts für Telekommunikation in der Fußgängerzone gewaltsam. Im Geschäft wurden diverse Handys entwendet. Wenige Minuten nach der Alarmauslösung trafen die Beamten des Polizeirevieres Geesthacht am Tatort ein. Der oder die Täter waren bereits nicht mehr vor Ort. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Bereich der Fußgängerzone in der letzten Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistelle in Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

