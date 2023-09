Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Lebensmitteltransporter verunglückt

Ratzeburg (ots)

25. September 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.09.2023 - BAB 24 / Gudow

Am 22.09.2023, gegen 11.50 Uhr, ist ein Kleintransporter auf der BAB 24, in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen dem Rastplatz Gudow Nord und der Anschlussstelle Gudow verunglückt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 26-jähriger Berliner mit einem Kleintransporter auf der BAB 24 aus Berlin kommend in Fahrtrichtung Hamburg. Aufgrund eines Reifenschadens geriet das Fahrzeug ins Schlingern, kippte auf die Seite und blieb mittig zwischen den beiden Fahrstreifen liegen.

Der Fahrzeugführer verletzte sich dabei leicht, konnte den Transporter aber eigenständig verlassen.

Bei der Überprüfung der mitgeführten Frachtpapiere stellten die Beamten vor Ort fest, dass der Transporter mit mindestens 450 Kilogramm überladen war. Beim Aufrichten des Mercedes Sprinter fiel ein Teil der Ladung, Frischfleisch und Innereien, aus dem Fahrzeuginneren, da dies offensichtlich nur lose transportiert wurde.

Die Lebensmittelüberwachung des Kreises Herzogtum Lauenburg wurde hinzugezogen. Aufgrund der Art und Weise der Beladung sowie der Unterbrechung der Kühlkette durch den Verkehrsunfall wurde die Vernichtung der Ware angeordnet.

