Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Bad Sobernheim (ots)

Am 06.10.2022 um 18.15 Uhr befuhr der 37jährige Fahrer eines VW Transporters in Bad Sobernheim die Breitlerstraße in Fahrtrichtung Westtangente, als ein 8jähriger Junge mit seinem Fahrrad die rechtsseitige Treppe hinunter und auf die Straße vor den Transporter fuhr. Der Fahrer des Transporters konnte trotz eingeleiteter Bremsung einen Zusammenstoß mit dem Hinterrad des Fahrrades nicht mehr verhindern. Der 8jährige wurde hierbei leicht verletzt. Am Fahrrad sowie dem Transporter entstand lediglich leichter Sachschaden.

