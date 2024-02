Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Nideggener Supermarkt

Nideggen (ots)

In der Nacht von Donnerstag (01.02.2024) auf Freitag (02.02.2024) brachen drei unbekannte Täter in einen Supermarkt in Nideggen ein. Ziel der Diebe war ein im Eingangsbereich befindliches Tabakwarengeschäft.

Gegen 01:10 Uhr wurde die Polizei über die Alarmauslösung in dem Verbrauchermarkt, welcher an der Straße "Am Eisernen Kreuz" am Ortseingang von Nideggen liegt, informiert.

Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass eine Überwachungskamera die dunkel gekleideten und teilweise vermummten Diebe bei ihrem Vorgehen aufgezeichnet hatte. Die bislang unbekannten Männer hebelten die beiden Eingangstüren auf und gelangten so in den Kassenbereich des Supermarktes. Dort hatten sie es auf das im Vorraum befindliche Tabakwarengeschäft abgesehen. Gewaltsam öffneten sie das Rolltor, verwüsteten den kleinen Laden und stahlen Tabakwaren. Die Ermittlung der genauen Schadenshöhe steht derzeit noch aus.

Im Anschluss an den Einbruch flohen die drei Täter vermutlich in einem Pkw vom Tatort.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell