POL-DN: Einbrecher entwenden Schmuck und Bargeld

Jülich (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich am Donnerstag (01.02.2024) gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Schützenkaul". Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach Angaben der Geschädigten schlugen die Täter in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 19:45 Uhr zu. In dieser Zeit öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten und entkamen anschließend mit ihrer Tatbeute, bei der es sich um Schmuck und Bargeld handelt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell