Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Baumarkt eingebrochen

Sömmerda (ots)

In Sömmerda brachen Unbekannte in einen Baumarkt ein. Ersten Erkenntnissen zu Folge schlugen die Täter am frühen Montagmorgen zu. Um in das Geschäft zu gelangen zerstörten die Diebe eine Fensterscheibe. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und beschädigten Glasvitrinen. Bepackt mit Lasermessgeräten und Elektrowerkzeugen verschwanden die Täter unbemerkt vom Tatort. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sicherte im Baumarkt Spuren. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell