Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Heute Vormittag ist eine Radfahrerin in Erfurt tödlich verletzt worden. Gegen 09:30 Uhr war es aus noch ungeklärter Ursache zwischen der 65-jährigen Frau und einem Lkw-Fahrer zu einem Unfall im Bereich des Schmidtstedter Ufers gekommen. Dabei wurde die Radfahrerin so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag. Der 56-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs kam ein Gutachter vor Ort zum Einsatz. (JN)

