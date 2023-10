POL-SE: Norderstedt - Einbruch in italienisches Restaurant in Harksheide -Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag (06.10.2023) ist es in Ellerbek zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. In Abwesenheit der Bewohner betraten Unbekannte in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 12:58 Uhr die Wohnräume in der Dorfstraße. Ersten Ermittlungen zur Folge kam es zum Diebstahl von Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Schadenshöhe. Aus einer ...

