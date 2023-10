Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall durch Aquaplaning

Erfurt (ots)

Unglück hatte ein Autofahrer Sonntag in Gispersleben als er für die Familie Brötchen zum Frühstück geholt hatte. Der 42-Jährige hatte aufgrund einer größeren Wasserpfütze auf der Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Fahrer geriet mit dem Auto zunächst an einen Baum und durchbrach dann einen Zaun, bis er schließlich in einem Feld zum Stehen kam. Um den Fahrzeugführer aus dem zerstörten Auto zu holen, musste das Dach durch die Feuerwehr entfernt werden. Der Fahrer kam anschließend verletzt in ein Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (SE)

