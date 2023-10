LPI-EF: Geländewagen gestohlen

Sömmerda (ots) - In Sömmerda sind Diebe bei einem Einbruch gescheitert. Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag hatten diese versucht in ein Geschäft in der Straße der Einheit einzusteigen. Trotz massiver Gewalt auf ein Fenstergitter und eine Fensterscheibe, gelang es den Tätern nicht in den Laden einzubrechen. Durch ihr Treiben verursachten die Unbekannten allerdings einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

