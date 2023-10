LPI-EF: Einbrecher scheitern

Landkreis Sömmerda (ots) - Große Beute machten Diebe am Wochenende im Landkreis Sömmerda. In der Nacht zu Samstag war ein Supermarkt in Schloßvippach in das Visier der Täter geraten. Über das Dach des Geschäfts brachen sie mit Gewalt in den Markt ein. Dort hatten sie es auf Tabakwaren abgesehen. Die Diebe transportierten Beute im Wert von mindestens 10.000 Euro ab. Die Kripo Erfurt übernahm vor Ort die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des ...

