Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pullover geklaut

Erfurt (ots)

Die Tage werden kälter und es wird Zeit sich wärmer zu kleiden. Das dachte sich am Samstagnachmittag wohl auch ein 30-Jähriger, als er ein Bekleidungsgeschäft in der Erfurter Innenstadt betreten hatte. Sein Auge war auf einen Pullover im Wert von ca. 160 Euro gefallen. Diesen zog er sich in der Umkleide kurzerhand an. Ohne zu bezahlen wollte er das Geschäft mit seiner neuen Errungenschaft verlassen. Mitarbeitern war die Situation aufgefallen und sie sprachen den Mann an. Die hinzugerufene Polizei fand bei dem Langfinger zudem noch ein Messer sowie Betäubungsmittel. Der 30-Jährige wurde von den Beamten festgenommen. Ein Richter erließ noch am selben Tag gegen ihn Haftbefehl. (SE)

