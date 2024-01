Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: 59-jährige Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Bad Essen (ots)

Am Freitagnachmittag bog eine 72-jährige Autofahrerin gegen 17:10 Uhr mit ihrem VW von der Schulallee nach links in die Lerchenstraße ab. Dabei kollidierte sie mit einer 59-jährigen Fußgängerin, welche die Lerchenstraße überquerte. Die 59-jährige Frau aus Bad Essen wurde dadurch schwer verletzt und kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die 72-Jährige, ebenfalls wohnhaft in Bad Essen, blieb zunächst unverletzt und begab sich jedoch im Nachgang eigenständig in medizinische Behandlung. Am PKW entstand Sachschaden.

