Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Mülltonne auf Schulgelände angezündet- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr zündeten Unbekannte eine Mülltonne auf dem Schulgelände in der Lerchenstraße an. Das Feuer des in Vollbrand geratenen Müllbehälters griff auf die Außenfassade des Haupteingangs der Schulcafeteria über und verursachte einen geschätzten Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Feuerwehr aus Dissen löschte den Brand schließlich. Da die Polizei davon ausgeht, dass diese Sachbeschädigungen absichtlich herbeigeführt wurden, bittet sie Zeugen die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, sich unter 05401/83160 zu melden.

