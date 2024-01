Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln/ Schwagstorf: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 79

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr ereignete sich auf der L 79 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 32- Jähriger tödlich verletzt wurde. Der Mann aus Ostercappeln befuhr mit seinem VW Golf die L 79 von Ostercappeln- Venne in Richtung Bohmte. Nach einer Linkskurve verlor er aus bislang unbekannten Gründen plötzlich die Kontrolle über sein Auto und kam auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Für den 32- Jährigen kam leider jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Sicherheitsgurt des Mannes nicht angelegt. Ein Bestatter wurde mit der Bergung des Leichnams beauftragt. An dem VW Golf ist ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Beseitigung des Fahrzeugwracks. Die Polizei führte vor Ort ein spezielles Messverfahren durch. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen war die Fahrbahn zeitweise gesperrt.

