Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Illegales Glücksspiel aufgedeckt - Gemeinsame Kontrolle von Stadt, Finanzamt und Polizei Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag führten die Behörden in Osnabrück gemeinsam eine erfolgreiche Kontrolle in den Räumlichkeiten zweier Gaststätten in der Schützenstraße sowie Meller Straße durch. An der Aktion beteiligten sich die Polizei Osnabrück, der Ordnungsaußendienst der Stadt Osnabrück und das Finanzamt Osnabrück-Stadt. Das Hauptaugenmerk der Kontrolle lag auf illegalen Glücksspielautomaten sowie der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach der Spielverordnung. Die Durchführung einer Betriebs- und Kassenprüfung gehörte zu den Maßnahmen des Finanzamts.

Während der Überprüfung stellten die Beamten mehrere illegale Spielautomaten, darunter sogenannte Fun-Game Automaten, sowie ein unerlaubt betriebenes Sportwetten Terminal fest. Kurz nach Betreten eines der Objekte warf einer der Mitarbeiter eine vierstellige Summe Bargeld hinter einen Spielautomaten. Dieses Vorgehen blieb jedoch nicht unbemerkt, das Geld wurde von den Gesetzeshütern beschlagnahmt. Ebenso wurden alle neun Fun-Game Automaten samt dem darin befindlichen Bargeld sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun in zwei Fällen wegen unerlaubter Veranstaltung eines unerlaubten Glücksspiels. Die Stadt Osnabrück leitete im Anschluss an die Kontrolle drei Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der Spielverordnung ein.

Die Ergebnisse der Kontrolle lassen den Schluss zu, dass in den überprüften Gaststätten illegal Glücksspiel betrieben wurde, verdeckt durch den Anschein einer legalen Tätigkeit.

Die involvierten Behörden betonen ihre Entschlossenheit im Kampf gegen illegale Glücksspielaktivitäten und werden weiterhin koordinierte Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten.

