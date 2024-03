Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen: Einbruch in Sonderpostenverkauf - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag, 29.02.2024 auf Freitag, 01.03.2024 in eine Verkaufshalle im Allmendweg in Bötzingen eingebrochen. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise durch ein Rolltor auf das umzäunte Gelände und hebelten anschließend die Türe zur Verkaufshalle auf.

Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand ein Tresor mit Bargeld und Briefmarken. Im Gebäude wurde durch die Unbekannten eine weitere Tür aufgehebelt, um in eine Werkstatt zu gelangen. Bei der anschließenden Flucht beschädigten die Täter einen Zaun und hinterließen in einem angrenzenden Bach einen Sackkarren, den sie ersten Ermittlungen zufolge zum Transport des Diebesguts benutzt haben.

Die exakte Höhe des Diebstahls- sowie Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Der Polizeiposten Bötzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können. Zeugenhinweise werden rund um die Uhr unter Tel. 07667 / 9117-0 entgegengenommen.

