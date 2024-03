Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verdacht des Raubes - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 28.02.2024, gegen 13.18 Uhr, soll eine unbekannte Frau einem 82 Jahre alter Mann seine Geldbörse entrissen haben. Der 82-Jährige war zuvor bei einem Geldinstitut in der Zähringerstraße und wurde danach von einer unbekannten Frau angesprochen, welche ihm ihre Hilfe anbot. Dies wünschte der 82-Jährige jedoch nicht. Nichtsdestotrotz habe die unbekannte Frau den 82-Jährigen auf seinem Fußweg zu seinem geparkten Fahrzeug begleitet. Der 82-Jährige fühlte sich von der Frau bedrängt, teilweise habe sie sich bei dem älteren Herrn auch untergehakt. Er lief von der Zähringerstraße durch die Schusterstraße und dann über die Karlstraße in einen Fußweg, welcher sich zwischen einem großen Lebensmittelgeschäft und einer Gärtnerei befindet. Kurz bevor der ältere Herr an seinem Fahrzeug ankam wollte er der unbekannten Frau ein kleines Trinkgeld geben und holte seine Geldbörse aus seiner Umhängetasche heraus. Im weiteren Verlauf habe dann die unbekannte Frau, trotz Gegenwehr des älteren Herrn, dessen Geldbörse aus seiner Hand gerissen. Die unbekannte Frau flüchtete über die Kronenstraße in Richtung Friedrichstraße. Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,60 Meter groß, zwischen 35 und 40 Jahre alt, markante Gesichtszüge. Sie soll eine längere dunkle Jacke getragen haben.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen. Das Kriminalkommissariat sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Frau geben können. Diese mögen sich bitte mit dem Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 07621 176-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell