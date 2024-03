Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Auffahrunfall auf Bundesstraße - Leichtkraftradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 29.02.2024, gegen 15.20 Uhr, fuhr ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades auf eine vor ihm fahrende 29-Pkw-Fahrerin auf. Der 16-Jährige befuhr die Bundesstraße 3 von Eimeldingen kommend in Richtung Binzen und bemerkte wohl zu spät, dass in Höhe der Autobahnanschlussstelle Eimeldingen eine vor ihm fahrende 29-jährige Pkw-Fahrerin aufgrund der Verkehrslage bremsen musste. Er fuhr auf den Pkw der 29-Jährigen auf und stürzte mit seinem Leichtkraftrad auf die Fahrbahn. Dabei stürzte das Leichtkraftrad auf das Bein des 16-Jährigen. Mit dem Verdacht einer Beinfraktur wurde der 16-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell