POL-FR: Emmendingen: Versuchter Fahrraddiebstahl

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, 01.03.2024, hat die Polizei das Verkehrsverbot auf der L 170 zwischen Bonndorf und Löffingen überwacht. Anlass waren Beschwerden, dass Verkehrsteilnehmer das Streckenverbot beharrlich ignorieren. Sogar Sattelzüge sollen die gesperrte Strecke befahren haben und so zur Gefährdung dort arbeitender Straßenwärter gesorgt haben. In ...

mehr