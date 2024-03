Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Diebstahl aus Garagenbereich - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich vermutlich gewaltsam Zutritt in einen Garagenvorraum in der Straße Brand und entwendeten sechs Werkzeugkoffer und Softgetränke. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 25.02.2024 und Donnerstag, 29.02.2024 und die Garage befindet sich unterhalb von einem Döner Geschäft. Über den Garagenvorraum betraten der oder die Täter auch die dortige Hobbywerkstatt. Ob aus diesem Raum etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Weiter wurde von den Unbekannten außerhalb von der Garage ein Graffiti mit schwarzer Sprühfarbe an die Wand aufgesprüht. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro, der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Straße Brand gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) Hinweise entgegen.

