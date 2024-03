Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf BAB 5 - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 29.02.2024, kam es gegen 21:22 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Basel an der Anschlussstelle Freiburg-Mitte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Kleinwagen der Marke Fiat und einem schwarzen SUV der Marke VW. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Da die Unfallbeteiligte unterschiedliche Angaben zum Hergang machen, bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Umständen geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-3100 zu melden. Insbesondere werden zwei Insassen eines Pkw gesucht. Diese sollen nach dem Unfall angehalten haben, um sich nach dem Wohlbefinden der Unfallbeteiligten zu erkundigen.

oec

