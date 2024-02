Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Mittwoch (21.02.2024) kam es gegen 19.00 Uhr auf der Kreuzung Am Strietbach/Wilhelm-Wagenfelder-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 15-jähriger Radfahrer auf der Wilhelm-Wagenfelder-Straße, von der Droste-Hülshoff-Allee kommend in Fahrtrichtung "Am Strietbach". Im Kreuzungsbereich ist er nach rechts auf die Straße "Am Strietbach" abgebogen. Zeitgleich fuhr ein 30-jähriger Grevener auf der Straße "Am Strietbach" in Richtung Nordwalder Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zu dem Unfall zwischen den beiden, bei dem der Radfahrer sich schwer verletzte. Der Fahrer des VW Golf blieb unverletzt, das Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei geschätzt etwa 2.800 Euro. Der 15-jährige aus Emsdetten wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

