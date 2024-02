POL-ST: Lengerich, Einbruch in Bäckerei - Täter erbeuten Bargeld

Steinfurt (ots) - Am Montagmorgen (19.02.24) stellte der Besitzer eines Transporters fest, dass dieser in der Nacht zu Montag aufgebrochen worden ist. Abgestellt war das Fahrzeug an der Bergstraße in Höhe der Hausnummer 18. An der rechten Fahrzeugseite ist die Schiebetür aufgebrochen worden. Aus dem Transporter wurde diverses Werkzeug im mittleren vierstelligen Wert gestohlen. Wer Angaben zur Tat machen kann wird ...

mehr