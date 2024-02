Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Ibbenbüren, Rheine, Diebstähle aus Kfz - Täter entwenden Werkzeuge, Elektrokleingeräte und Laptop

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag (19.02.) bis Dienstag (20.02.) in drei Fahrzeuge eingestiegen und haben verschiedene Gegenstände entwendet.

In Emsdetten manipulierten die Täter die Fahrzeugschiebetür eines Opel Vivaro. Das Fahrzeug war in der Zeit von Montag, 18.00 Uhr bis Dienstag, 08.00 Uhr in Höhe der Straße Spiekerkamp 4 abgestellt. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter diverse Werkzeuge und Elektrokleingeräte im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

In Ibbenbüren entwendeten Unbekannte zwischen Montag, 17.00 Uhr und Dienstag, 06.00 Uhr ebenfalls mehrere Werkzeuge und Elektrokleingeräte aus einem VW Crafter. Das Fahrzeug war am Dörenther Berg, in Höhe der Hausnummer 4 abgestellt. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten ist noch unklar. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

An der Eschendorfer Straße in Rheine entwendeten unbekannte Täter eine Laptop-Tasche aus einem Audi A 4. In der Tasche befanden sich ein Laptop und ein Headset. Das Fahrzeug war zwischen Montagabend, 19.30 Uhr und Dienstagmorgen, 08.30 in Höhe der Hausnummer 17 abgestellt. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein, um in das Fahrzeug zu gelangen.

Die Polizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte für den Diebstahl in Emsdetten bei der Wache unter der Telefonnummer 02572/9306-4415, für Ibbenbüren bei der Wache unter der Telefonnummer 05451/591-4315 und für den Diebstahl in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215.

