Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag (20.02.) an der Straße Zum Esch gekommen. Ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer geriet dabei unter ein Auto und wurde schwer verletzt. Ein 67-jähriger Ibbenbürener fuhr mit seinem Ford Mustang auf der Straße Zum Esch in Fahrtrichtung Dickenberg. Dort kam er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Hausnummer 4 nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte dann mit dem 61-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf dem Radweg ebenfalls in Richtung Dickenberg fuhr. Der Radfahrer stürzte und wurde unter dem Auto eingeklemmt. Er wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit. Der 61-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall kollidierte der Ibbenbürener mit seinem Ford auch eine Straßenlaterne. Der Gesamtsachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei etwa 9.000 Euro. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort eingesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich der Straße Zum Esch voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

