POL-ST: Greven, Raub auf 55-jährige Frau Täter erbeutet Rucksack

Am Montagmittag (19.02.24) wurde gegen 12.30 Uhr eine 55-jährige Frau aus Greven von einer unbekannten männlichen Person überfallen. Die Grevenerin ist an einem Geldautomaten gewesen und hat dort eine hohe dreistellige Summe Bargeld abgehoben und dieses in ihrem Rucksack verstaut. Vom Geldautomaten an der Grevener Landstraße ist sie in Richtung Kirchweg über einen kleinen Fußweg, am Walgenbach entlang, gelaufen. Mittig zwischen Kirchweg und Grevener Landstraße ist die 55-jährige von einem unbekannten Mann in ein Gebüsch geschubst worden. Hierbei ist ihr der schwarze Rucksack, samt dem Bargeld und diverser persönlicher Gegenstände, weggerissen worden. Verletzt wurde die Dame hierbei nicht. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 175cm groß, schlanke Statur, schwarze Steppjacke und eine schwarze Kapuze. Der Täter flüchtete in Richtung Jägerweg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Greven unter 02571-9284455 entgegen.

