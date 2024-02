POL-ST: Altenberge, Einbrecher hebelten Fenster zum Einfamilienhaus auf

Saerbeck (ots) - Am Sonntag (18.02.2024) in der Zeit von 11.00 bis 23.45 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Telgenweg eingebrochen. Der oder die Täter haben die Terrassentür aufgehebelt und gelangten so in das Haus. Das gesamte Gebäude wurde durchsucht und sämtliches Mobiliar wurde durchwühlt. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei ...

mehr