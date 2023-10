Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Vorfahrt missachtet

Am Montag stießen in Herbrechtingen zwei Fahrzeuge zusammen.

Wie die Polizei berichtet, kam es kurz vor 6.30 Uhr zu dem Unfall. Ein 44-Jähriger war mit seinem Toyota in der Zoeppritzstraße in Richtung Bergstraße Kreisverkehr unterwegs. Als er eine Kreuzung überqueren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines 43-Jährigen. Der fuhr mit seinem VW in der Heidenheimer Straße von Bolheim in Richtung Anhausen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei entstand Sachschaden, den die Polizei auf etwa 6.000 Euro schätzt. Verletzt wurde niemand. Auch blieben die beiden Autos noch fahrbereit. Da der 44-Jährige keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er eine Sicherheitsleistung vor Ort bezahlen. Erst danach durfte der aus Nordmazedonien stammende Fahrer weiterfahren.

