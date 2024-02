Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Auto aufgebrochen Täter machen Beute

Steinfurt (ots)

Am Montagmorgen (19.02.24) stellte der Besitzer eines Transporters fest, dass dieser in der Nacht zu Montag aufgebrochen worden ist. Abgestellt war das Fahrzeug an der Bergstraße in Höhe der Hausnummer 18. An der rechten Fahrzeugseite ist die Schiebetür aufgebrochen worden. Aus dem Transporter wurde diverses Werkzeug im mittleren vierstelligen Wert gestohlen. Wer Angaben zur Tat machen kann wird gebeten sich bei der Polizei Lengerich unter 05481-93374515 zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell