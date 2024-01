POL-AC: Widerstand bei Wohnungsdurchsuchung - Polizisten verletzt

Aachen (ots) - Bei einem Brand in der Elsassstraße sind am Samstagmittag (20.1.24) drei Menschen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer gegen 12.50 Uhr in der 6. Etage des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Eine Kommode im Hausflur soll gebrannt haben. Insgesamt wurden drei Menschen durch Rauchgasvergiftung verletzt, eine 53-jährige Frau musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht ...

mehr